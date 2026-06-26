Vergunning voor plaatsen van steiger in Eindhoven verleend

Op Demer 5 in Eindhoven is een vergunning verleend voor het plaatsen van een steiger. Het besluit is op 24 juni 2026 verstuurd door de gemeente.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft het gebruik van openbare ruimte voor het plaatsen van een steiger op het adres Demer 5 in het centrum van Eindhoven. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-002909. Het besluit is genomen door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

De vergunning is op 24 juni 2026 verzonden. Het gebruik van een steiger kan nodig zijn voor werkzaamheden aan een pand of andere activiteiten waarbij tijdelijke toegang op hoogte nodig is. Het besluit is definitief, maar belanghebbenden kunnen nog bezwaar maken binnen zes weken na deze datum.