Containers en kraan mogen langer blijven in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven om twee containers en een mobiele kraan langer te laten staan aan de Peellandlaan.

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Het verlengingsverzoek voor het plaatsen van twee containers en een mobiele kraan op de Peellandlaan 20 in Eindhoven is goedgekeurd. De vergunning is verleend op 23 juni 2026, en gaat over het gebruik van openbare ruimte.

De vergunninghouder mag de containers en kraan op het terrein laten staan voor een langere periode. Dit besluit is genomen onder zaaknummer EHV-ZP2026-005743. Het betreft een verlenging van een eerdere toestemming.