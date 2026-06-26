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Grillhouse Ocakbasi vraagt terrasvergunning aan in Eindhoven
Vandaag om 09:42
Grillhouse Ocakbasi in Eindhoven heeft een vergunning aangevraagd voor een gevelterras. De aanvraag werd op 18 juni ontvangen door de gemeente.
Het horecabedrijf Grillhouse Ocakbasi aan de Tongelresestraat 261 in Eindhoven wil een terras langs de gevel realiseren. De aanvraag voor gebruik van openbare ruimte is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-005882.
De aanvraag is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Op dit moment is er geen mogelijkheid om bezwaar in te dienen.
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