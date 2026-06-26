Terrasvergunning Chaska B.V. in Eindhoven verleend

Horecabedrijf Chaska B.V. aan de Kruisstraat in Eindhoven heeft een vergunning gekregen om een terras te plaatsen. Het besluit is op 24 juni verzonden en geldt voor onbepaalde tijd.

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De vergunning betreft het gebruik van openbare ruimte bij het pand aan de Kruisstraat 87. Het gaat om een permanente toestemming, waarbij belanghebbenden eventueel bezwaar kunnen maken.

De aanvraag is beoordeeld door de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving van de gemeente Eindhoven. Het zaaknummer van deze vergunning is EHV-ZP2026-003700.