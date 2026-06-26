Hoogwerker mag geplaatst worden aan Bergstraat in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een hoogwerker aan de Bergstraat. Het besluit is op 24 juni verzonden.

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Het gaat om een zogenaamde flitsvergunning voor het tijdelijk gebruik van openbare ruimte. De hoogwerker wordt geplaatst op het adres Bergstraat 4 in Eindhoven.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 24 juni bezwaar maken tegen het besluit. Het indienen van bezwaar houdt de uitvoering van het besluit niet tegen.