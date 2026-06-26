Container geplaatst aan Peperstraat in Eindhoven

Er is toestemming gegeven voor het plaatsen van een container bij een woning aan de Peperstraat in Eindhoven. Het besluit is op 23 juni 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft het gebruik van openbare ruimte voor het plaatsen van een container bij één woning aan Peperstraat 21 in Eindhoven. Het besluit op de aanvraag is verleend door de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

Met deze goedkeuring kan de container worden geplaatst op het aangegeven adres. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-005761.