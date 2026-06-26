Gemeente Eindhoven sluit overeenkomst voor 100 woningen aan Muzenlaan

De gemeente Eindhoven heeft een overeenkomst gesloten met BPD Ontwikkeling B.V. voor de bouw van maximaal 100 woningen aan de Muzenlaan. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over kosten, schades en procedures.

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De overeenkomst betreft een zogenoemde grondexploitatie, bedoeld om de bouw van woningen en de (her)inrichting van de openbare ruimte in het gebied mogelijk te maken. Het kostenverhaalsgebied is gelegen aan de Muzenlaan 1-1C.

Een zakelijke beschrijving van de afspraken ligt zes weken ter inzage op het Inwonersplein in het stadhuis. Het Inwonersplein is geopend van maandag tot en met zaterdag, met wisselende openingstijden.

Tegen de overeenkomst kan geen bezwaar worden gemaakt.