Nieuwe verkeersmaatregelen rondom Hofvijver en Residentieplein

De gemeente Den Bosch heeft plannen om de verkeerssituatie rondom Hofvijver, Residentieplein en Statenlaan definitief in te richten. Diverse maatregelen moeten de overlast door verkeer en parkeren verminderen, nu de bouwactiviteiten in het Paleiskwartier zijn afgerond.

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Het Paleiskwartier in Den Bosch heeft afgelopen maanden te maken gehad met tijdelijke verkeersmaatregelen door bouwactiviteiten. Nu deze werkzaamheden zijn afgerond, worden definitieve verkeersmaatregelen getroffen. Het doel is om de verkeersveiligheid te verbeteren en overlast te beperken.

Onder de plannen valt het afsluiten van bepaalde wegen voor gemotoriseerd verkeer, zoals het Residentieplein, dat alleen toegankelijk zal zijn voor langzaam verkeer en hulpdiensten. Leveranciers mogen de Hofvijver en Residentieplein alleen bereiken via een specifieke route met voertuigen tot tien meter lengte.

Ook worden nieuwe laad- en losvakken aangelegd en zones voor betaald parkeren aangegeven. De brug over de Hofvijver wordt uitsluitend toegankelijk voor voetgangers. Deze maatregelen moeten de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied verbeteren.

Het verkeersbesluit wordt op vrijdag 26 juni 2026 gepubliceerd. Na de zomervakantie volgt het definitieve besluit, waarin eventuele reacties worden meegenomen.