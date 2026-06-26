36 nieuwe woningen in Rosmalen: bouwproject De Beemden goedgekeurd

Er zijn plannen goedgekeurd voor de bouw van 36 woningen in Rosmalen. Het gaat om het project De Beemden, gelegen in het noordelijke deel van De Groote Wielen.

Gevonden voor jou

Het bouwproject De Beemden, veld I, in Rosmalen heeft groen licht gekregen. De woningen komen te staan aan De Meenten en de Fientje Mooreeshof. Het gaat om de adressen De Meenten 43 tot en met 81 (oneven) en Fientje Mooreeshof 1 tot en met 16.

De melding is ingediend onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), een nieuwe regeling die sinds 1 januari 2026 van kracht is. Bezwaar maken of beroep aantekenen is niet mogelijk. Ook liggen de meldingen niet ter inzage.

Vanaf januari maakt de gemeente Den Bosch geen gebruik meer van de app Omgevingsalert. Bekendmakingen worden voortaan via overheid.nl verspreid, waarbij burgers van 25 jaar en ouder wekelijks per e-mail updates ontvangen. Wie nog geen berichten ontvangt, kan zich via de website van overheid.nl aanmelden.