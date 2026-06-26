Verbouwing keuken en bijkeuken Coppensdijk in Vinkel

Op Coppensdijk 17 in Vinkel is een vergunning aangevraagd om een muur tussen de keuken en bijkeuken te verwijderen en een stalen draagbalk te plaatsen.

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De aanvraag betreft het verwijderen van een muur en het plaatsen van een stalen draagbalk op het adres Coppensdijk 17 in Vinkel. Het kenmerknummer van de aanvraag is 079619511843.

Voor deze vergunningsaanvraag is nog geen bezwaar mogelijk. Dat kan pas zodra de gemeente een besluit heeft genomen. De gemeente Den Bosch maakt sinds januari geen gebruik meer van de app Omgevingsalert. Bekendmakingen worden nu via overheid.nl gedeeld met inwoners vanaf 25 jaar van wie een e-mailadres bekend is.