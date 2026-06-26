Zomercarnaval met geluidontheffing op Markt in Boxtel

Winebar Wine & more heeft toestemming gekregen voor een Zomercarnaval aan de Markt in Boxtel. Het evenement mag plaatsvinden op vrijdag 24 juli vanaf drie uur ’s middags tot zaterdag 25 juli één uur ’s nachts.

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De festiviteit valt onder een incidentele ontheffing voor geluid, zoals vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening Boxtel 2012. Dit betekent dat er meer geluid is toegestaan dan normaal, specifiek voor deze gelegenheid.

Het evenement wordt gehouden bij Winebar Wine & more aan de Markt 25 in Boxtel. De ontheffing geldt alleen voor de genoemde tijden en locatie.