Navigatie overslaan
Ontdek

Kofferbaksale Liempde krijgt vergunning voor 30 augustus

Vandaag om 09:45

Op zondag 30 augustus mag de Kofferbaksale plaatsvinden op D’n Tip in Liempde. De burgemeester van Boxtel heeft hiervoor een vergunning verleend.

Gevonden voor jou

Het evenement zal duren van tien uur ’s ochtends tot half twee ’s middags. D’n Tip, het bekende evenemententerrein in Liempde, vormt het decor voor deze verkoopdag vanuit kofferbakken.

De vergunning is op 24 juni afgegeven door de gemeente Boxtel. Hiermee is het evenement officieel goedgekeurd en kan het zoals gepland doorgaan. Voor meer informatie over het besluit kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer of e-mailadres.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Boxtel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.