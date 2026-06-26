Kofferbaksale Liempde krijgt vergunning voor 30 augustus

Op zondag 30 augustus mag de Kofferbaksale plaatsvinden op D’n Tip in Liempde. De burgemeester van Boxtel heeft hiervoor een vergunning verleend.

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Het evenement zal duren van tien uur ’s ochtends tot half twee ’s middags. D’n Tip, het bekende evenemententerrein in Liempde, vormt het decor voor deze verkoopdag vanuit kofferbakken.

De vergunning is op 24 juni afgegeven door de gemeente Boxtel. Hiermee is het evenement officieel goedgekeurd en kan het zoals gepland doorgaan. Voor meer informatie over het besluit kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer of e-mailadres.