Recyclingbedrijf in Helmond vraagt vergunning aan voor milieubelastende activiteiten

TP Beheersmaatschappij B.V. in Helmond heeft een vergunning aangevraagd voor het starten van milieubelastende activiteiten bij een recyclingbedrijf voor metaal.

Gevonden voor jou

Het bedrijf TP Beheersmaatschappij B.V., gevestigd aan de 1e Tussendijk 17b in Helmond, wil milieubelastende activiteiten starten. Hiervoor heeft het op 5 juni een aanvraag ingediend bij de gemeente Helmond. Het gaat om een vergunning onder de Omgevingswet.

De aanvraag betreft een recyclingbedrijf dat zich richt op metaal. Het verzoek is geregistreerd onder DSO-verzoeknummer 20260605 01311. Wanneer er een besluit is genomen over deze aanvraag, volgt een mogelijkheid voor het indienen van bezwaren.