Advertentie
Ontheffing Zondagswet aangevraagd voor Zwengelfeest in Geffen
Vandaag om 09:46
Voor het Zwengelfeest op 20 september 2026 in Geffen is een ontheffing van de Zondagswet aangevraagd. Het evenement staat gepland op het kerkplein tegenover café Govers.
De burgemeester heeft de aanvraag voor een ontheffing van de Zondagswet op 23 juni 2026 ontvangen. Het is nog niet bekend of de ontheffing wordt verleend en of het feest daadwerkelijk doorgaat.
Het Zwengelfeest vindt plaats op het kerkplein in Geffen, tegenover café Govers. Dit jaarlijkse evenement trekt doorgaans veel bezoekers en biedt activiteiten voor jong en oud.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie