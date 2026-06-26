Vergunning woningbouwproject ’t Vogelshofje in Leende verleend

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor woningbouwproject ’t Vogelshofje in Leende. Het besluit betreft meerdere locaties en is op 24 juni genomen.

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De vergunning heeft betrekking op locaties met de aanduidingen Leende F 1129, F 1249, F 1570, F 1571, F 911, F 912 en F 913. Het project valt onder het handelen in strijd met Ruimtelijke Ordening, waarvoor toestemming is verleend.

Het besluit is genomen door de gemeente Heeze-Leende en draagt zaaknummer 497235. Het woningbouwproject heeft als doel om nieuwe woningen te realiseren in Leende.