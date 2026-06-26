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Vergunning woningbouwproject ’t Vogelshofje in Leende verleend
Vandaag om 09:48
De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor woningbouwproject ’t Vogelshofje in Leende. Het besluit betreft meerdere locaties en is op 24 juni genomen.
De vergunning heeft betrekking op locaties met de aanduidingen Leende F 1129, F 1249, F 1570, F 1571, F 911, F 912 en F 913. Het project valt onder het handelen in strijd met Ruimtelijke Ordening, waarvoor toestemming is verleend.
Het besluit is genomen door de gemeente Heeze-Leende en draagt zaaknummer 497235. Het woningbouwproject heeft als doel om nieuwe woningen te realiseren in Leende.
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