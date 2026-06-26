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Woningbouwproject Vlinderhoeve Sterksel in Heeze aangevraagd
Vandaag om 09:48
Op 22 juni heeft de gemeente een vergunningaanvraag ontvangen voor woningbouwproject Vlinderhoeve in Sterksel. Het gaat om de locatie Heeze H 812.
De aanvraag is ingediend voor het woningbouwproject Vlinderhoeve in Sterksel, op locatie Heeze H 812. Hierbij wordt gevraagd om af te wijken van de bestaande regels voor ruimtelijke ordening.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 497237. Het gaat om een kennisgeving van ontvangst: de plannen liggen niet ter inzage en er kan geen formele reactie worden gegeven.
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