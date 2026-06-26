Verbouwing woonhuis in Leende: aanvraag vergunning ontvangen

De gemeente Leende heeft een aanvraag ontvangen voor de verbouwing van een woonhuis aan de Oostrikkerstraat.

Gevonden voor jou

Op 23 juni 2026 heeft de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het adres Oostrikkerstraat 9a in Leende. Het gaat om plannen voor een verbouwing van het woonhuis. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 497440.

Volgens de omschrijving van de aanvraag wordt er gehandeld in strijd met de regels voor Ruimtelijke Ordening. Dit is een formele kennisgeving van ontvangst, waarbij de plannen niet ter inzage liggen en er niet op gereageerd kan worden.