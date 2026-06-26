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Woningbouwproject Breedvennen in Leende aangevraagd
Vandaag om 09:48
Er is een vergunning aangevraagd voor woningbouw op twee percelen in Leende.
De gemeente Heeze-Leende heeft op 22 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een woningbouwproject op de percelen met nummers 215 en 1575 in Leende. Het project, genaamd Breedvennen, vraagt om toestemming voor handelen in strijd met ruimtelijke ordening.
Het gaat om een kennisgeving van ontvangst, waarbij de plannen niet ter inzage liggen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 496955.
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