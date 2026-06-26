Advertentie
Bodemenergiesysteem aangelegd in Veghel
Vandaag om 09:48
In Veghel is een melding gedaan voor het aanleggen van een bodemenergiesysteem.
Op De Coevering 7 in Veghel wordt een gesloten bodemenergiesysteem aangelegd. De melding hiervoor is op 3 juni 2026 ontvangen door de gemeente Meierijstad.
Een gesloten bodemenergiesysteem is een techniek waarbij warmte en koude uit de bodem worden gebruikt voor bijvoorbeeld verwarming of koeling. Voor deze melding is geen bezwaar mogelijk.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie