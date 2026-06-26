Bodemenergiesysteem aangelegd in Veghel

In Veghel is een melding gedaan voor het aanleggen van een bodemenergiesysteem.

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Op De Coevering 7 in Veghel wordt een gesloten bodemenergiesysteem aangelegd. De melding hiervoor is op 3 juni 2026 ontvangen door de gemeente Meierijstad.

Een gesloten bodemenergiesysteem is een techniek waarbij warmte en koude uit de bodem worden gebruikt voor bijvoorbeeld verwarming of koeling. Voor deze melding is geen bezwaar mogelijk.