Woningbouwproject Molenhoeven-Diepers Heeze ingediend

De gemeente Heeze heeft een aanvraag ontvangen voor het woningbouwproject Molenhoeven-Diepers. Dit project ligt op locaties Heeze A 4002, A 5064 en A 5096.

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Op 22 juni 2026 is bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een vergunning met betrekking tot het woningbouwproject Molenhoeven-Diepers. De aanvraag heeft betrekking op handelen dat niet in overeenstemming is met de huidige bestemmingsplannen.

De plannen zijn ingediend onder zaaknummer 497238, maar liggen niet ter inzage. Ook is het niet mogelijk om formeel te reageren op deze kennisgeving. Het project bevindt zich op locaties met de aanduiding Heeze A 4002, A 5064 en A 5096.