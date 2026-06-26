Beslistermijn verlengd voor bouwproject in Mariaheide

De gemeente Meierijstad heeft de beslistermijn voor het bouwen van 29 woningen in Mariaheide verlengd met zes weken.

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De verlenging heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning in het project Steenoven II, fase II. Dit project omvat de bouw van 20 koopwoningen en 9 huurwoningen aan de Veldoven in Veghel.

De aanvraag staat geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-1994. Reacties op de verlenging zijn niet mogelijk. Pas na het opstellen van een ontwerpbesluit kan er worden gereageerd, en bezwaar maken kan pas bij een definitief besluit.