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Beslistermijn verlengd voor bouwproject in Mariaheide

Vandaag om 09:48

De gemeente Meierijstad heeft de beslistermijn voor het bouwen van 29 woningen in Mariaheide verlengd met zes weken.

Gevonden voor jou

De verlenging heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning in het project Steenoven II, fase II. Dit project omvat de bouw van 20 koopwoningen en 9 huurwoningen aan de Veldoven in Veghel.

De aanvraag staat geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-1994. Reacties op de verlenging zijn niet mogelijk. Pas na het opstellen van een ontwerpbesluit kan er worden gereageerd, en bezwaar maken kan pas bij een definitief besluit.

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