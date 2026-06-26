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Nieuwe vervangingsregeling voor wethouders in Etten-Leur

Vandaag om 09:49

Het college van Etten-Leur heeft een nieuwe vervangingsregeling vastgesteld voor wethouders. Bij afwezigheid van een wethouder neemt een collega zijn taken over.

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De vervangingsregeling bepaalt hoe de taken tussen wethouders worden verdeeld bij afwezigheid. Zo vervangt wethouder Ger de Weert Jean-Pierre Schouw, en neemt René Verwijmeren de taken van Ger de Weert over. De regeling loopt door, waarbij Carola Groenen, Kim van Drongelen en Jean-Pierre Schouw elkaar opvolgen als vervangers.

De regeling is vastgesteld op 9 juni 2026 en ondertekend door burgemeester Marina Starmans-Gelijns en gemeentesecretaris René Reijngoudt. Hiermee wil het college continuïteit in het bestuur waarborgen.

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