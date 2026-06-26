Vervangingsregeling burgemeester Etten-Leur vastgesteld

Het college van Etten-Leur heeft een vervangingsregeling voor de burgemeester vastgesteld. Bij afwezigheid van burgemeester Marina Starmans-Gelijns nemen vijf wethouders in vaste volgorde haar taken over.

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De vervangingsregeling bepaalt dat wethouder Jean-Pierre Schouw de eerste locoburgemeester is en als eerste zal waarnemen. Daarna volgen achtereenvolgens wethouder Ger de Weert, René Verwijmeren, Carola Groenen en Kim van Drongelen.

Het besluit is genomen op 9 juni 2026 door burgemeester Marina Starmans-Gelijns en de gemeentesecretaris René Reijngoudt. Hiermee is vastgelegd wie de burgemeester vervangt bij afwezigheid, zoals ziekte of andere verhinderingen.