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Ontdek

Nieuwe subsidieregels verduurzaming woningen in Etten-Leur

Vandaag om 09:49

Vanaf 1 juli 2026 kunnen inwoners van Etten-Leur subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen aan hun woning. Het gaat om isolatie, ventilatie en andere verduurzamingsopties. Het gemeentebestuur heeft de regels aangepast om aanvragen eenvoudiger te maken.

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De Subsidieregeling verduurzaming Etten-Leur 2026 is gewijzigd. Inwoners met een eigen woning kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen zoals bodem-, dak- en gevelisolatie, HR++ glas, en energiezuinige ventilatie. Ook zijn er specifieke voorwaarden gesteld aan het gebruik van biobased isolatiematerialen, die extra subsidie opleveren.

De subsidieperiode loopt van 1 juli 2026 tot en met 1 november 2028. In totaal is er 1.100.000 euro beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Woningen met een lagere WOZ-waarde of een slecht energielabel krijgen voorrang. Het maximale subsidiebedrag per woning is 1.250 euro, afhankelijk van de gekozen maatregelen.

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