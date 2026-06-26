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Beslistermijn omgevingsvergunning dakterras in Tilburg verlengd
Vandaag om 09:49
De gemeente Tilburg heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning aan de Luchthavenlaan verlengd. Het gaat om de legalisatie van een dakterras.
De omgevingsvergunning voor het legaliseren van een dakterras op Luchthavenlaan 117 in Tilburg, aangevraagd op 29 april 2026, krijgt meer tijd voor behandeling. De gemeente Tilburg heeft de beslistermijn verlengd tot 2 september 2026.
Het is mogelijk dat deze termijn nog wordt opgeschort, waardoor de einddatum verder opschuift. Zodra er een besluit is genomen, zal de gemeente dit bekendmaken via een nieuw bericht.
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