Gemeente Tilburg verlengt beslistermijn opvang Oekraïners

De gemeente Tilburg heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag verlengd. Het gaat om een aanvraag voor opvang van Oekraïense vluchtelingen aan De Schans 123.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 7 april 2026 ingediend en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004317. De gemeente heeft besloten de behandeltijd te verlengen. Hierdoor eindigt de huidige termijn op 3 augustus 2026, maar deze kan nog verder worden opgeschort. In dat geval wordt de einddatum opnieuw vastgesteld.

Een definitieve beslissing wordt op een later moment genomen. Zodra dat gebeurt, maakt de gemeente Tilburg dit bekend via een nieuw bericht.