Brabants Bont Geldrop wordt officiële trouwlocatie

Brabants Bont in Geldrop is aangewezen als officiële trouwlocatie door de gemeente Geldrop-Mierlo. Het besluit geldt tot 22 juni 2027 en treedt de dag na bekendmaking in werking.

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Het winkelcentrum Brabants Bont, gelegen aan de Coevering in Geldrop, mag vanaf nu huwelijken en partnerschapsregistraties organiseren. De locatie is door de gemeente Geldrop-Mierlo tijdelijk aangewezen als “gemeentehuis” voor deze ceremonies.

In het besluit zijn strikte voorwaarden opgenomen. Zo moet de ruimte geschikt zijn voor een waardige plechtigheid, toegankelijk voor mindervaliden en voorzien van faciliteiten zoals stoelen, verwarming en een geluidsinstallatie. Ook moeten hulpdiensten altijd vrije doorgang hebben en mag de locatie niet in strijd zijn met de openbare orde. Bruidsparen kunnen de ruimte vooraf op afspraak bezichtigen.

Het besluit is geldig tot 22 juni 2027. De gemeente beheert de agenda voor het plannen van ceremonies. Voor annuleringen of wijzigingen kunnen kosten worden berekend, zoals vastgelegd in de gemeentelijke legesverordening.