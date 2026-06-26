Gehandicaptenparkeerplaats verplaatsen in Roosendaal aangevraagd

Er is een aanvraag ingediend om een gehandicaptenparkeerplaats te verplaatsen aan de Amethistdijk in Roosendaal.

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Op 17 juni 2026 is een aanvraag gedaan om een gehandicaptenparkeerplaats te verplaatsen bij Amethistdijk 14 in Roosendaal. Het verzoek heeft registratienummer 2026AGP049204.

De gemeente biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om de aanvraag in te zien. Dit kan op afspraak bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken tegen de aanvraag zelf is niet mogelijk; dit kan pas zodra er een besluit is genomen.