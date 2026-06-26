Horecavergunning aangevraagd voor Kerkstraat in Roosendaal

Er is een aanvraag ingediend voor een horecavergunning op Kerkstraat 1 in Roosendaal. Het gaat om het bedrijf Over de Tong. De aanvraag is geregistreerd op 15 juni.

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Op Kerkstraat 1 in Roosendaal is een aanvraag gedaan voor een Horeca Exploitatievergunning. Het betreft het bedrijf Over de Tong, en de aanvraag staat geregistreerd onder nummer 2026VHE049166.

De aanvraag is op 15 juni ingediend. Wie meer wil weten, kan de stukken op afspraak bekijken bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken is pas mogelijk zodra er een besluit over de vergunning is genomen.