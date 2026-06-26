Kermis in Wouwse Plantage aangevraagd voor augustus

Voor de locatie Plantagebaan in Wouwse Plantage is een aanvraag ingediend voor de kermis van 1 tot en met 4 augustus 2026.

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In Wouwse Plantage is een vergunning aangevraagd voor een kermis op de Plantagebaan. Het evenement staat gepland van dinsdag 1 augustus tot en met vrijdag 4 augustus 2026. De aanvraag is op 11 juni 2026 ingediend en geregistreerd onder nummer 2026AEV049147.

Belangstellenden kunnen de aanvraag op afspraak inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken is op dit moment niet mogelijk, dat kan pas zodra er een besluit over de aanvraag is genomen.