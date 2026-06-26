Gevelwijziging aangevraagd voor pand in Roosendaal

Voor een pand aan de Molenstraat in Roosendaal is een vergunning aangevraagd om de gevel te veranderen.

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Op 11 juni 2026 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning op het adres Molenstraat 129 in Roosendaal. De vergunning betreft het wijzigen van de gevel van het pand.

Het registratienummer van de aanvraag is 2026OPA049234. De plannen kunnen op afspraak worden ingezien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Tegen de aanvraag zelf kan geen bezwaar worden gemaakt, dit kan pas zodra er een besluit is genomen.