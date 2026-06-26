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Afwijking sluitingsuur verleend voor eetcafé in Roosendaal
Vandaag om 09:50
De burgemeester van Roosendaal heeft een vergunning verleend voor een afwijking van het sluitingsuur voor eetcafé De Raatskelder aan de Markt 20.
Het besluit is op 17 juni 2026 verzonden en heeft registratienummer 2026VSL048793. De vergunning maakt een afwijking van de gebruikelijke sluitingstijden mogelijk op deze locatie in Roosendaal.
De verleende vergunning kan op afspraak worden ingezien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaarprocedures en andere juridische stappen zijn niet van toepassing in dit bericht.
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