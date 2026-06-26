Container mag op Theresialaan in Vught staan

Burgemeester en wethouders van Vught hebben toestemming gegeven voor het plaatsen van een container op de Theresialaan 80. De container mag er staan van 17 augustus tot en met 30 oktober 2026.

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De gemeente Vught heeft een ontheffing verleend voor het gebruik van de openbare weg op de Theresialaan 80. Dit betekent dat er in deze periode een container geplaatst mag worden. De ontheffing is op 23 juni 2026 verzonden.

De container zal van 17 augustus tot en met 30 oktober 2026 op het aangegeven adres staan. Het gaat om een tijdelijke maatregel waarvoor vooraf toestemming is aangevraagd.