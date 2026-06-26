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Bouwplaats Jacob van Ruisdaelstraat Vught krijgt ontheffing
Vandaag om 09:51
De gemeente Vught heeft een ontheffing verleend voor de inrichting van een bouwplaats aan de Jacob van Ruisdaelstraat. Deze geldt van 7 september tot en met 9 november.
De ontheffing geldt voor het gebruik van de openbare weg tegenover huisnummers 17 en 19 aan de Jacob van Ruisdaelstraat in Vught. Hiermee mag de plek tijdelijk worden ingericht als bouwplaats.
De vergunning is op 24 juni verzonden door burgemeester en wethouders van Vught. Het dossiernummer van de aanvraag is Z26-307271.
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