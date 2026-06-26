Sporthal in Alphen wordt verbouwd en verduurzaamd

In Alphen is een aanvraag ingediend om een sporthal aan Speelveld 1 te verbouwen en te verduurzamen.

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De gemeente Alphen-Chaam heeft op 22 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om plannen om de sporthal aan Speelveld 1 te verbeteren en energiezuiniger te maken. De vergunningaanvraag betreft zowel bouwkundige aanpassingen als verduurzamingsmaatregelen.

Het college van burgemeester en wethouders laat weten dat het hier om een informatieve melding gaat. Er kan pas bezwaar worden gemaakt wanneer er een besluit is genomen over de aanvraag. Dit besluit zal, net als de aanvraag, openbaar worden gemaakt.