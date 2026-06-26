Evenementenvergunning Alphen aan de Mart 2026 verleend

De vergunning voor Alphen aan de Mart 2026 is verleend. Het evenement vindt plaats op zaterdag 4 juli en zondag 5 juli op verschillende locaties in Alphen.

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De gemeente heeft op 23 juni 2026 een vergunning verleend voor het evenement Alphen aan de Mart. Op zaterdag 4 juli is het feest op het Willibrordplein van zes uur ’s avonds tot elf uur ’s avonds. Zondag 5 juli breidt het evenement uit naar meerdere straten, waaronder Goedentijd, Raadhuisstraat, Stationsstraat en Van Leuvenlaan. De festiviteiten duren dan van negen uur ’s ochtends tot half tien ’s avonds.

Het evenement zal op beide dagen op het Willibrordplein plaatsvinden, met zondag als extra drukke dag door activiteiten op andere locaties in Alphen. De vergunning is afgegeven onder het nummer 1140123.