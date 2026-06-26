Chaamloop 2026 krijgt vergunning voor zaterdag 4 juli

De Chaamloop 2026 heeft een vergunning gekregen voor zaterdag 4 juli. Het hardloopevenement start en eindigt op de Dorpsstraat in Chaam en duurt van twintig over vijf tot kwart over negen ’s avonds.

Gevonden voor jou

De route van de Chaamloop 2026 loopt door de Dorpsstraat, Gilzeweg, Schuttersboefweg, Kerkdreef, Wolfsdonk en weer terug naar de Dorpsstraat. Het evenement heeft op 23 juni 2026 een vergunning gekregen onder het nummer 1139260.

Het hardloopevenement trekt jaarlijks sportievelingen en toeschouwers uit de regio. De start en finish zijn bij de Dorpsstraat ter hoogte van nummer 22.