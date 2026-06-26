Evenement Hart voor Sport aangevraagd in Uden

Voor het evenement Hart voor Sport is een vergunning aangevraagd in Uden.

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De gemeente Uden heeft op 20 april 2026 een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het gaat om het evenement Hart voor Sport, dat gepland staat op zaterdag 26 september en zondag 27 september 2026. De locatie voor het evenement is de Markt in Uden.

Dit is een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag. De plannen liggen niet ter inzage en er kan niet formeel op gereageerd worden.