Wielerzesdaagse in Baarle-Nassau krijgt vergunning

De Wielerzesdaagse in Baarle-Nassau heeft een vergunning gekregen voor het evenement dat van maandag 13 tot en met zaterdag 18 juli plaatsvindt.

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Het sportevenement start dagelijks om negen uur ’s ochtends en eindigt om zes uur ’s avonds. Op zaterdag 18 juli wordt de prijsuitreiking gehouden van half acht tot tien uur ’s avonds. De startlocatie is het Cultuurcentrum Baarle en de routes lopen door de omgeving van Baarle-Nassau.

Het besluit over de vergunning is op woensdag 24 juni 2026 verzonden. Dit betekent dat alle voorbereidingen volgens de regels kunnen doorgaan.