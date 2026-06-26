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Vergunning voor voorwerp op Titus Brandsmastraat in Baarle-Nassau
Vandaag om 09:55
Van 10 augustus tot en met 21 september 2026 mag een voorwerp op of aan de weg geplaatst worden in de Titus Brandsmastraat in Baarle-Nassau.
De aanvraag betreft een ontheffing voor het plaatsen van een voorwerp op of aan de weg. Het gaat om de locatie Titus Brandsmastraat 21 in Baarle-Nassau.
De vergunning geldt voor een periode van ruim één maand, van 10 augustus tot en met 21 september 2026. Details over het type en doel van het voorwerp zijn niet bekendgemaakt.
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