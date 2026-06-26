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Constructieve wijzigingen vergunning Heihoef 3a in Ulicoten

Vandaag om 09:55

Baarle-Nassau heeft een vergunning verleend voor aanpassingen aan Heihoef 3a.

Gevonden voor jou

De gemeente Baarle-Nassau heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor het doorvoeren van constructieve wijzigingen aan Heihoef 3a in Ulicoten. Het gaat om aanpassingen aan een eerder verleende vergunning met zaaknummer 1113999.

Het besluit is op 24 juni 2026 verzonden. De aanpassingen hebben betrekking op de bouwconstructie van het pand. Meer details over de aanvraag zijn beschikbaar via de gemeente.

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