Wijziging vaarverbod winterrustregeling Biesbosch Altena

Het vaarverbod in Nationaal Park De Biesbosch wordt verlengd door een wijzigingsbesluit. Het college van Altena heeft besloten om het eerder vastgestelde besluit aan te passen vanwege vertraging in de herziening van de Biesboschverordening.

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Het college van burgemeester en wethouders van Altena heeft het aanwijzingsbesluit voor het vaarverbod in de winterrustregeling van Nationaal Park De Biesbosch aangepast. De oorspronkelijke vervaldatum in artikel 3 sluit niet meer aan bij de planning van de herziening van de Biesboschverordening, doordat de werkzaamheden vertraging hebben opgelopen.

De wijziging zorgt ervoor dat het besluit in werking treedt op de dag na de bekendmaking en wordt aangehaald als de "1e wijziging". Het besluit is op dinsdag 23 juni vastgesteld en geldt vanaf de publicatiedatum.