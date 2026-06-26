Aanbelacties voor isolatiesubsidie gestart in Moerdijk

In de gemeente Moerdijk zijn medewerkers begonnen met aanbelacties. Ze wijzen inwoners op isolatiesubsidies en bieden een gratis bezoek aan van een energiecoach.

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De gemeente Moerdijk wil inwoners helpen hun huizen beter te isoleren. Medewerkers van het energieloket gaan langs bij mensen die mogelijk recht hebben op subsidie, maar deze nog niet hebben aangevraagd. Vooraf ontvangen bewoners een aankondigingsbrief.

De actie begon in Noordhoek en wordt daar deze week afgerond. Daarna staat Standdaarbuiten op de planning, gevolgd door Willemstad, Oudemolen en Helwijk. De exacte planning hangt af van het weer en de beschikbaarheid van de medewerkers. Bewoners krijgen altijd van tevoren een brief.

Hittegolf beïnvloedt schema

Vanwege de hittegolf deze week zijn de aanbelacties tijdelijk vertraagd. De gemeente verwacht dat de bezoeken de komende maanden plaatsvinden. Ook worden gebiedstafels, overleggroepen in de gemeente, op de hoogte gehouden van de voortgang.

Het doel van de aanbelacties is om zoveel mogelijk inwoners te informeren over isolatiesubsidies. Hiermee wil de gemeente energiebesparing stimuleren en de kosten voor bewoners verlagen.