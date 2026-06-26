Raadsvergadering Valkenswaard bespreekt belangrijke voorstellen

Op donderdag 2 juli vergadert de gemeenteraad van Valkenswaard vanaf half acht ’s avonds in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar en online te volgen via een livestream.

Gevonden voor jou

Tijdens de vergadering worden verschillende belangrijke onderwerpen besproken. Op de voorlopige agenda staan voorstellen over de jaarrekening van 2025, de bestuursrapportage van 2026 en de nota kaders voor 2027.

De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Valkenswaard en begint om half acht. Belangstellenden zijn welkom om de vergadering bij te wonen. Voor degenen die liever thuis blijven, is de vergadering ook via een livestream te volgen op een computer, tablet of telefoon.

Openbare agenda

De volledige agenda van de vergadering kan worden bekeken op de website van de gemeente Valkenswaard. Daar staan alle onderwerpen die aan bod komen. Dit biedt inwoners de mogelijkheid om zich goed voor te bereiden op wat er besproken wordt.

De gemeenteraad vergadert regelmatig over belangrijke zaken die van invloed zijn op het beleid en de toekomst van Valkenswaard. Dit maakt het een belangrijk moment voor inwoners om betrokken te blijven bij wat er speelt in hun gemeente.