Mobiel puin breken op Gevlochtsebaan in Heusden

Brouwers Mobiel Puinbreken B.V. heeft een melding gedaan om bouw- en sloopafval te breken op de Gevlochtsebaan 21 in Heusden. Dit gebeurt tien werkdagen tussen 6 juli en 20 september 2026.

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Op de locatie Gevlochtsebaan 21 in Heusden gaat Brouwers Mobiel Puinbreken B.V. bouw- en sloopafval verwerken. Dit gebeurt met een mobiele machine waarmee puin fijngemaakt wordt voor hergebruik. De werkzaamheden zijn aangemeld bij de gemeente en vallen onder het Besluit bouwwerken leefomgeving.

De breekactiviteiten duren tien werkdagen en vinden plaats in de periode van 6 juli tot en met 20 september 2026. Omdat het om een melding gaat, is bezwaar maken niet mogelijk. De gemeente heeft dit uitsluitend ter kennisgeving bekendgemaakt.