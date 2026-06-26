Theatercafé Oss opent deuren voor verkoeling

Het theatercafé in Oss is vandaag geopend voor mensen die thuis geen verkoeling hebben. Tussen twaalf uur en half zes ’s middags kunnen bezoekers gebruik maken van de airco. Water staat klaar, maar de bar blijft gesloten.

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In verband met het hittealert heeft het theatercafé besloten om zijn deuren te openen. Mensen die thuis de warmte niet kunnen ontvluchten, zijn welkom in de gekoelde ruimte. Het theatercafé is voorzien van airconditioning en stelt kannen water met glazen beschikbaar.

Hoewel de bar gesloten blijft, kunnen bezoekers zelf iets meenemen om de tijd door te brengen. Denk bijvoorbeeld aan een tijdschrift, leesboek, puzzelboekje of laptop. De ruimte biedt de mogelijkheid om te ontspannen of te werken in een koele omgeving.

Het initiatief is bedoeld om inwoners een plek te bieden waar ze even aan de hitte kunnen ontsnappen. Het theatercafé is open van twaalf uur tot half zes ’s middags, dus iedereen die behoefte heeft aan verkoeling kan langskomen.

De organisatie roept op om vandaag extra goed op elkaar te letten. Het theatercafé hoopt dat mensen die het nodig hebben, gebruik maken van deze gelegenheid om af te koelen.