TU/e versnelt AI-integratie met nieuwe aanpak

De TU Eindhoven gaat kunstmatige intelligentie (AI) nog sneller en breder integreren in haar kerntaken. Het AI-instituut EAISI krijgt een grotere rol als verbindend platform, en er komt een nieuwe functie: Chief AI Officer. Het College van Bestuur heeft deze week ingestemd met de plannen.

Gevonden voor jou

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) wil een voortrekkersrol spelen in de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) binnen onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. Om dit te bereiken krijgt EAISI, het AI-instituut van de universiteit, een bredere taak. Het wordt een platform dat versnelt en verbindt, zodat AI beter wordt geïntegreerd in alle processen.

Bij de oprichting van EAISI in 2019 was AI vooral een onderzoeksgebied. Inmiddels is het essentieel geworden voor vrijwel alle activiteiten van de universiteit. Een taskforce heeft in de eerste helft van dit jaar onderzocht hoe de organisatie van AI hierop kan worden aangepast. Het College van Bestuur heeft besloten dat fundamenteel AI-onderzoek binnen de faculteiten blijft, terwijl toepassingsgericht onderzoek wordt versterkt bij instituten zoals JADS.

Nieuwe functie voor coördinatie

Een belangrijke stap in de nieuwe plannen is de oprichting van een AI-governance board, waarin onder andere de rector en vice-voorzitter van de universiteit zitten. Deze groep gaat de strategie bepalen. Daarnaast wordt er een Chief AI Officer (CAIO) aangesteld. Deze persoon zal de vertaling maken van de strategie naar de uitvoering en de projectcoördinatie op zich nemen. Ook komt er een AI-ambassadeur, die intern en extern een inspirerende rol zal spelen.

Om de plannen te ondersteunen, worden AI-aspecten zoveel mogelijk dicht bij de processen georganiseerd, zoals bij onderzoek en onderwijs. Waar nodig worden zaken centraal gecoördineerd, zoals infrastructuur, vaardigheden en interfacultair onderzoek. Dit moet zorgen voor een betere samenwerking en benutting van AI binnen de universiteit.

Focus op versnelling

De TU/e wil dat haar medewerkers AI omarmen en het meer gaan gebruiken in hun dagelijkse werk. Volgens de universiteit is dit noodzakelijk vanwege de snelle ontwikkelingen in AI en de impact daarvan op alle terreinen. Het College van Bestuur heeft deze week besloten om de organisatiewijzigingen van EAISI door te voeren. De Governance Board zal de plannen verder uitwerken en de nieuwe structuur implementeren.