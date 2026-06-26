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Vergunning voor vrijstaande woning in Gilze verleend
Vandaag om 10:26
De gemeente Gilze en Rijen heeft toestemming gegeven voor het bouwen van een vrijstaande woning op Bolberg 27, kavel 5, in Gilze. Het besluit is op 24 juni 2026 verstuurd.
Op kavel 5 aan de Bolberg 27 in Gilze mag een nieuwe vrijstaande woning worden gebouwd. Burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen hebben hiervoor een vergunning afgegeven.
Het besluit is op 24 juni 2026 verzonden. Hiermee is de aanvraag van de omgevingsvergunning voor deze locatie officieel goedgekeurd.
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