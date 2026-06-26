Vergunning voor gezondheidscentrum en sociale huurwoningen in Hapert

De gemeente Bladel heeft plannen om een vergunning te verlenen voor de bouw van een gezondheidscentrum en dertig sociale huurwoningen aan Alexanderhof in Hapert.

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Het bouwproject is aangevraagd voor het perceel Hoogeloon F 2787 in Hapert. Het gaat om een combinatie van een gezondheidscentrum en sociale huurwoningen. De gemeente heeft het kenmerk ZBLA2025-002103 aan deze aanvraag gekoppeld.

De plannen kunnen gevolgen hebben voor de directe omgeving van het perceel. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf nu zes weken lang in te zien. De inzage kan alleen op afspraak, waarbij minimaal twee werkdagen van tevoren contact moet worden opgenomen met de gemeente Bladel.

Voor vragen of meer informatie over de vergunning kan een e-mail worden gestuurd naar [email protected]. De gemeente biedt verder de mogelijkheid om stukken in te zien of een afspraak te maken.