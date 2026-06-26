Gezondheidscentrum en 30 sociale huurwoningen in Hapert

De gemeente Bladel wil een vergunning verlenen voor de bouw van een gezondheidscentrum en 30 sociale huurwoningen aan Alexanderhof in Hapert.

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Het ontwerpbesluit betreft de bouw aan perceel Hoogeloon F 2787. Het plan combineert een gezondheidscentrum met sociale huurwoningen, wat een belangrijke toevoeging kan zijn voor de omgeving. De aanvraag heeft het kenmerk ZBLA2025-002103.

De stukken en het ontwerpbesluit zijn zes weken lang in te zien. Voor inzage of vragen kan men contact opnemen met de gemeente via het contactformulier op de website of telefonisch een afspraak maken.